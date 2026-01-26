メ～テレ（名古屋テレビ） 23日の衆院解散から週末をはさみ、もう27日に公示を迎える”短期決戦”。愛知県庁では、選挙管理委員らが衆院選の受け付け作業のリハーサルを行いました。 立候補受け付けの会場となる愛知県庁の講堂。 公示前日の26日、選挙管理委員らによる立候補者の届出順を決めるくじや、書類審査などのリハーサルが行われました。 「やはり前日というのは緊張するが、いよいよ明日とい