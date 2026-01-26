メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県扶桑町の女性がSNSで知り合った人物から投資話を持ちかけられ、1億円以上の暗号資産などをだまし取られました。 警察によりますと去年7月、扶桑町の40代の会社役員女性が、SNSを通じて外国人男性を名乗る人物と知り合いました。 やりとりを続ける中で、「東京で暮らそう」などと好意を寄せるようなメッセージが届いたということです。 その後、女性はLINEに誘導され、鉱物の