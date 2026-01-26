巨人は２６日、春季キャンプ地の宮崎で２８日から行う１軍合同自主トレ参加選手を発表した。メンバーは以下の通り。（★は新人、☆は育成選手）【投手】田中将大、大勢、西舘勇陽、山崎伊織、戸郷翔征、★竹丸和幸、★田和廉、赤星優志、★山城京平、則本昂大、田中瑛斗、森田駿哉、松浦慶斗、北浦竜次、船迫大雅、横川凱、石川達也、☆エルビス・ルシアーノ【捕手】甲斐拓也、大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助【内野手】門脇誠、