1月27日に公示される衆議院選挙に向け、福岡県の選挙管理委員会は、立候補を受け付けるリハーサルを行いました。リハーサルは26日、立候補の受け付け会場となる福岡県庁の講堂で行われました。選挙管理委員会の職員およそ60人が、提出された書類に不備がないかや、街頭演説で使われる腕章などいわゆる「選挙の七つ道具」を渡す手順などを本番と同じ流れで確認しました。選挙期間中に入試が予定されているため、選管は