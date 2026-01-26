圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。パーク内のタワーシティにある中華レストラン「悟空」にて、冬限定メニュー「牡蠣ちゃんぽん 牡蠣焼売付き」が提供されています。 ハウステンボス／悟空「牡蠣ちゃんぽん 牡蠣焼売付き」  価格：2,200円(税込)提供期間：2026年01月10日 〜 2026年02月26日提供場