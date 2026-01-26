ボートレース多摩川の「第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯」は予選2日間を終え、27日に予選最終日を迎える。準優勝戦好枠を狙う面々の中で注目の存在は、小池哲也と並ぶ予選得点率7.67で6位タイにつける中村将隆（29＝兵庫）だ。初日2、4着で迎えた2日目は8R6号艇の1走だった中村。大外からコンマ03のトップスタートを決めると、一気に捲って1着をもぎ獲った。「いろいろとペラでやってみて、いいところは見つけら