オンラインで取材に応じるカーリング女子のスウェーデンのスキップ、アンナ・ハッセルボリ＝26日（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するカーリング女子のスウェーデンのスキップ、アンナ・ハッセルボリが26日、オンラインで取材に応じ、1次リーグ初戦となる2月12日の日本代表フォルティウス戦に向けて「素晴らしいチームとの試合。最後の一投までしびれる勝負になる」と語った。36歳のハッセルボリは2018年平昌五輪で「