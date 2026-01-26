キャンメイクから「トゥインクルジュエリープランパー」が2026年1月下旬より先行発売となる。■繊細パールで唇に水つやと立体感まるでジュエリーのようにきらめく繊細パールを贅沢に配合したリッププランパー。ちゅるんとした透け感のある発色が、上品なつや感と立体感を演出し、どんなリップにもなじむ設計。重ね使いによるニュアンスチェンジも可能となり、メイクの幅を広げてくれる存在。トリートメント効果により、うるおいを