DIDIONから、初となるハイライターパレットと専用ブラシが2026年1月20日（火）に発売となった。■2色入りハイライターパレット日々のメイクやなりたい印象に寄り添う、全3種のハイライターデュオパレットの登場。カラーニュアンスと質感のコントラストにより、「透明感」「血色感」「ツヤ感」を自在にコントロールする設計。乱反射しやすいパウダー特性に着目した「Prism Treatment System」を採用し、パウダーでありながらオイル