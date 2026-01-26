Morrissey（モリッシー）が、通算14枚目となる新作アルバム『Make-Up Is A Lie / メイクアップ・イズ・ア・ライ』の国内盤CDを3月18日にリリースする。 （関連：ザ・スミスの後継者はなぜ生まれない？伝説的UKバンドの「特異な音楽性」に迫る） 本アルバムはSire／Warner Recordsからリリースされ、Morrisseyの初期のソロプロジェクトやThe Smithsの作品がリリースされたレーベルに復帰する