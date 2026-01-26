いよいよ27日に迫った選挙戦のスタート。候補者たちも準備に追われています。23日に解散された衆議院。本会議場から出てきた、愛知14区選出の自民・今枝前議員は明るい表情で…。自民・今枝宗一郎前議員（23日）：「これで選挙戦に向けて、有権者の皆さんにしっかりとビジョンと政策を訴えていけるなと、心が強くなりました。ただ私は副大臣でもありますので、高市さんは空白を作らないというテーマでありましたの