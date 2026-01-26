「文化財防火デー」の25日、国の重要文化財などがある長崎市のグラバー園で消防訓練が行われました。 （警備員） 「リンガー住宅にて火災発生、これより初期消火を行います」 消防訓練は、グラバー園内にある国の重要文化財「旧リンガー住宅」のコンセントから出火し、1人がケガをした想定です。 施設のスタッフや、長崎市中央消防署の職員など30人あまりが参加しました。