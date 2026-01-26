人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）気乗りしない集まりはパスして。トラブルの暗示が……。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）ちょっとした心のゆるみがトラブルのもと。油断は禁物。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）バランス感覚が大切