「Systema ハグキプラス P−PRO」ライオン歯科材は、「口腔内細菌叢（口腔内に存在する細菌の集団）（口内フローラ）のバランス」に働きかけて歯肉の炎症を抑え、歯周病（歯肉炎・歯周炎の総称）の発症を防ぐ、ライオンの新技術を搭載した低研磨でペーストタイプの歯磨剤「Systema ハグキプラス P−PRO」を、2月24日から全国の歯科医院に向けて改良発売する。歯周病は、歯周病原細菌やそれらを含むバイオフィルム等によって発症・