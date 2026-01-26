「やさしい献立 とろみファイン」10本入りキユーピーは、「やさしい献立」シリーズの「とろみファイン」から、初めての人でも手に取りやすい10本入りを3月5日から発売する。また、既存の3品についてもパッケージデザインをリニューアルする。「とろみファイン」は、飲み物・食べ物の味や香りを変えずに簡単にとろみづけができ、特別用途食品 えん下困難者用食品「とろみ調整用食品」の許可を取得している粉末状の食品。飲み込みに