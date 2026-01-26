東京・歌舞伎町のトー横エリアで一斉補導が行われ、少年少女ら32人が補導されました。歌舞伎町のトー横エリアでの一斉補導は、1月17日と24日に行われ、14歳から19歳の男女32人が深夜の外出や喫煙などで補導されました。このうち4人は薬物を乱用したとして補導され、静岡県から来た14歳の女子中学生は、市販薬を過剰摂取するオーバードーズで救急搬送されました。また、15歳の女子中学生のかばんからは睡眠導入剤600錠が見つかった