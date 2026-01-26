きのう、群馬県藤岡市で起きた山林火災は30時間以上たった今も延焼中で、鎮火のめどはたっていません。きのう午前8時ごろ、藤岡市上日野の山林から出火した山火事。山中の廃屋1棟が焼けた以外、家屋や人への被害は確認されていませんが、現在も延焼中です。きょうは自衛隊や消防のヘリが消火活動を行いましたが、きのう日没の時点で9ヘクタールだった被害面積が、きょうこれまでに47ヘクタールに拡大したということです。藤岡市で