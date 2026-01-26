東京電力が2025年度、赤字になる見通しと新たな経営再建計画を発表しました。東京電力ホールディングスは26日会見で、2025年度の業績の最終損益が6410億円の赤字になる見通しを示しました。また、新たな経営再建計画である「総合特別事業計画」が政府の認定を受けたと発表しました。計画では、福島第一原発の廃炉や国内での電力需要の高まりをふまえて、企業との提携による投資資金の確保や企業価値の向上をはかることが盛り込まれ