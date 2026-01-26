日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会は26日、東京・両国国技館で定例会合を開き、大島理森委員長（元衆院議長）は新大関優勝と2場所連続制覇を果たした安青錦について、初の綱とりに挑む春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）への期待感を示した。大島委員長は「相撲が大変安定していた。新大関の重責を感じた中、プレッシャーを乗り越えたことを評価したい」と述べた。席上では、安青錦が土俵下の優勝インタビュ