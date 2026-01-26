北海道旭川市でいじめを受けた市立中2年広瀬爽彩さん＝当時（14）＝が2021年に自殺したのは市が適切な対応を怠ったためとして、遺族側が市に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟で、市が賠償金として7千万円を支払う内容の和解案を旭川地裁が示したことが26日、関係者への取材で分かった。和解案には市による当時の対応の是非は明記されていないが、いじめ訴訟に詳しい曽我智史弁護士は、遺族側の求めに近い金額が提示されたこ