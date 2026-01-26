いわゆる「帰還事業」を巡り、脱北者が北朝鮮に4億円の賠償を求めたやり直しの裁判で、東京地裁は北朝鮮側に約9000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。原告・脱北者の川崎栄子さん：どれほど克服が難しい課題であったかということを考えると、本当になんとも言えない感無量な感じがします。この裁判は「地上の楽園」とうたった嘘の宣伝で北朝鮮に渡らされ、過酷な生活を強いられたと主張する脱北者ら4人が、北朝鮮に対し4