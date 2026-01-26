「スカパー！ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２戦三国プリンスカップ」（２６日、三国）１号艇の中山翔太（２２）＝三重・１３０期・Ａ１＝がインからＳで立ち遅れながらも１周１Ｍを先に回って勝利。今年２回目、通算では３回目のＶを飾った。２着は１周２Ｍを全速で回った塚越海斗（群馬）が安河内鈴之介（福岡）をかわして浮上。１周２Ｍ最内を小回りした水谷理人（香川）が３着に入った。予選トップで準優も勝利した中山が