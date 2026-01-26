ボートレース芦屋の「山口シネマ杯」は２７日、開幕する。宮下元胤（４３＝愛知）の当地前回参戦は昨年９月。その時、相棒３２号機に「大谷（翔平）のストレートくらい出ている」と独特の表現で舟足の良さをアピールしていた。今節は４７号機。「スリットで下がるとかはないけど、回った感じが良くない。エンジンが良くないと思う」とポツリ。感触はいまひとつのようだ。ただ「時間があるので本体をやってみる」と機力アップ