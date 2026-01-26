ボートレース福岡の「和風ダイニングかっぱドリーム杯」が２６日、幕を開けた。香月大介（５６＝福岡）は１枠で登場した３Ｒは、コンマ１５のスタートから先マイを狙うも、田中信一郎にまくりを浴びて４着。「足は決して悪くないけど、至って普通くらい。西岡（蒼志）や田中（信一郎）君には分が悪かった」と初日の段階では中堅程度の評価だ。２日目は５、４枠のダッシュ２走。伸びを引き出し、豪快な一発を武器とする香月