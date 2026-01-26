ボートレース三国の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２戦」は２６日、優勝戦が行われ、１号艇の中山翔太（２２＝三重）がインから逃げて１着。当地初、今年２回目、通算３回目の優勝を飾った。進入は枠なり３対３。インからコンマ２１とスタートはやや後手に回った。「やばいかな、と思ったけど、回り足には自信があったので何とかって感じ」と先マイに成功。バックで独走状態に持ち込み、Ｖゴールを駆け抜けた。