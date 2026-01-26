２６日に行われた日本記者クラブ主催の党首討論会で自民党の高市早苗首相が与党過半数割れなら退陣と明言した。日本記者クラブ側からの質問で与党で過半数という目標の見直しについて問われた。高市氏は「与党で過半数は控えめかもしれないが、今のように１人２人欠席したら大事な法案も可決されない政治は不安定です。過半数プラス１ではダメでしょう。今よりも少し多く議席を賜りたい」と述べた。９日に読売新聞の報道で解