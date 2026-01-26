2019年末から流行し、世界に大きな影響を与えた新型コロナウイルス。日本でも2020年に緊急事態宣言が発令されたことは、記憶に新しい。Huluのオリジナルドラマ「息をひそめて」(2021年放送)は、2020年当時のコロナ禍での人間模様や、揺れ動く人々の心を描いたドラマだ。 斎藤工、石井杏奈、村上虹郎、安達祐実、萩原利久らが出演する全8話のオムニバスドラマ(C)HJホールディングス国内外で高い評価を受ける中川龍太郎が監督、そし