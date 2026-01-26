Ｕ―２３アジア杯で史上初の大会連覇を達成したサッカーＵ―２３日本代表が２６日、開催地のサウジアラビアから経由地を経て、成田空港着の航空機で帰国した。今回、日本は２８年ロサンゼルス五輪世代の強化を念頭に２００５年以降生まれの２１歳以下で臨んで強さを証明したが、本番は五輪出場を懸けた戦いになる次回大会だ。１４日に行われた技術委員会後に、山本昌邦委員長が２８年ロス五輪のアジア予選招致に向け立候補を