「Ｍ！ＬＫ」の山中柔太朗、「超特急」の郄松アロハがダブル主演する映画「純愛上等！」（八重樫風雅監督、２月１３日公開）の完成披露上映会が２６日、都内で行われた。ライバル高校のトップ同士による純愛ストーリー。２人は八重樫監督と試行錯誤しながらシーンを作り上げていったといい、山中は「ここまで何回も向き合ってやってくれた監督はほぼ初めて。お昼で終わる予定が夕方ぐらいまで行ったこととかありました」