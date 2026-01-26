佐賀市の百貨店、佐賀玉屋は老朽化に伴い、建て替え工事を進めています。26日に会見を開き、新しい本館予定地で温泉を掘削することを発表しました。 温泉の掘削は、県知事の許可を受けたのち、実施される予定です。■佐賀玉屋・山越悠登 社長「建設予定のホテルや百貨店において、地下深くから湧き出る温泉を活用し、新しい組み合わせによる価値創造に挑戦していきます。」新本館ビルは、1階から4階が美容品や健康をテー