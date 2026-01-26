Ｕ―２３アジア杯で史上初の大会連覇を達成したサッカーＵ―２３日本代表が２６日、開催地のサウジアラビアから経由地を経て、成田空港着の航空機で帰国した。代表の主将を務めたＤＦ市原吏音（２０）は、センターバックで強固な守備と高いリーダーシップでチームを束ね、優勝に大きく貢献。１２月下旬の国内大会を経て、昨年１２月３０日からこの日まで代表のメンバーと過ごし、市原は「クリスマス、正月、成人式を全てここで