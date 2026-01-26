26日昼すぎ、茅野市にあるドラッグストアの店舗入り口にワンボックスカーが突っ込む事故がありました。58歳の女性客がけがをして病院に搬送されました。警察によりますと26日午後0時半ごろ、「茅野市ちの」のドラッグストアの店舗入り口にワンボックスカーが突っ込みました。この事故で当時、店内にいた58歳の女性客が足の痛みを訴え、市内の病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。また、ワンボック