高速道路上で勢いよく立ち上る炎と煙…。26日午前6時半すぎ、千曲市屋代の更埴ジャンクションで「キャリアカーの荷台の車が燃えている」と高速道路を通行している人から警察と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、キャリアカーの荷台に載せていた車6台が全焼。キャリアカーは更埴ジャンクションを松本市方面から上田市方面に向かっている途中でした。けん引していたトレーラーの左後ろ