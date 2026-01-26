「性的不調和」は離婚申し立て事由として少なくない「性交渉がないことで調査を依頼する人は多くいます。その背景に浮気があることもあれば、DVなど別の問題が明らかになることもあります」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「司法統計」によると、令和6年度に家庭裁判所に申し立てのあった離婚事由において