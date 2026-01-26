26日午前5時半ごろ、広島県福山市。入り口のドアは枠のみが残り、地面には粉々になったコンビニの窓ガラス。警察によりますと、広島県・福山市のコンビニエンスストアに原付バイクで突っ込み、自動ドアなどを壊した疑いで、伊東魁陸容疑者（25）が逮捕されました。調べに対し、伊東容疑者は「つっこんだ事に間違いないが、 理由は言いたくない」と話しているということです。現場の近くでは、新聞配達中の男性（40）がバイクに乗っ