【ポイント】・週後半は再び寒波襲来。ただ、27日（火）は一時的に弱まる。・全国的に寒さ緩む。多雪地域は屋根からの落雪などに注意。・27日（火）の午後から、北陸や東北は再び本格的な雪へ。・関東など太平洋側は少雨。空気の乾燥状態が続く。【全国の天気】強い寒気は抜けて、冬型の気圧配置が緩むでしょう。27日（火）は大雪となった日本海側でも雪が弱まりますので、雪下ろしや除雪のチャンスですが、安全を確保しつつ行って