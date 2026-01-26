ABCテレビアナウンサー公式Xが26日に更新され、澤田有也佳アナウンサーと津田理帆アナウンサーがママになった姿が公開された。【写真】澤田有也佳アナ＆津田理帆アナ、ママになった姿澤田アナ、津田アナともに産休・育休中。澤田アナは、2016年に入社し、『おはよう朝日です』やラジオ『ミルクボーイの火曜日やないか！』などに出演。津田アナは、2017年に入社し、『news おかえり』やラジオ『ABCミュージックパラダイス』など