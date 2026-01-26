グラビアアイドルの横野すみれ（25）が、26日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。横野は「もうすぐ週プレ1週間終わっちゃうね〜この黄色のアウターも可愛かった」と、ランジェリーの上に、黄色のアウターを羽織るグラビアのオフショットをアップした。アウターからはヒップがのぞくショットも。ファンからは「冬にたまらないコーデ」「魅力的すぎる！」「黄色すーちゃんにドキドキ」「後ろ姿もすごく