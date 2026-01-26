NGT48の大塚七海さんの初の写真集（撮影：岡本武志、KADOKAWA刊）が2026年2月13日にリリースされるのに伴い、先行カットが公開されました。雪のような白肌をより引き立てる青の三角ビキニショットやヒップラインが透けてみえるセクシーな衣装など、見どころの連続です。【写真】メガネ姿にキュン！NGT48の大塚七海さんNGT48のメンバーとして、11thシングル「希望列車」でWセンターの一人を務めるなど、グループの顔として活躍中の