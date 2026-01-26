愛知県一宮市で去年5月、妊婦が車にはねられ死亡し、おなかにいた赤ちゃんも重い障害を負った事故の裁判。赤ちゃんは、事故の被害者と認められたのでしょうか。 ■夫「これだと娘が何もなかったことに」 生まれた時から人工呼吸器が外せない、研谷日七未ちゃん。生後8カ月が経ち、髪の毛はのび、体も少し大きくなったようですが、まだその目で家族の顔を見たことはありません。 母親の名前は沙也香さん(当