私はムツキ。父はすでに亡くなっており、母の強い希望を受けて夫のシンジと共に同居しています。妹エミリとのランチで、私は自分の気持ちを正直に話しました。以前「神経質すぎる」と笑われたことを指摘して、「テリトリーを侵される気持ち」を問いかけてみました。少し意地悪だったかもしれませんが、エミリはようやくその感覚を理解してくれました。そして自分のデリカシーのなさを謝罪してくれたのです。それにエミリも義両親と