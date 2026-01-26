フジテレビ系で放送中の橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』第7話より、八木勇征（FANTASTICS）が出演する。 参考：八木勇征が生きる上で最も大切にしていること「受け止める、考えることがとても重要」 本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント。 今作で“月9”作品初