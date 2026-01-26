¡Ö·Ú²÷²á¤®¤Æ¡¢µÁÂ­¤Ê¤Îµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¡×40ºÐ¤Î»þ¤ËÉÂµ¤¤ÇÎ¾»ØÎ¾Â­¤ÎÀÚÃÇ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿µÁÂ­¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÎÄ´°­¤¯¤ÆÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤¿¤éÉ÷¼Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¼êÂ­ÀÚÃÇ¤·¤Æº£¤³¤ì¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÁÂ­¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢²£ÅÄµ×À¤¤µ¤ó(47)¡£¡Ö³Ú¤·¤à¤Ã¤­¤ã¤Ê¤¤‼¤½¤ì¤À¤±‼¤¢¤ó¤ÞÀ¸¤­¤Æ¤ë»ö¤òÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤ë¤Ê‼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢?¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÈÖ