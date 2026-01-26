厳しい寒さが続くなか、神戸市の六甲山で天然の氷の切り出しが行われました。標高８８８ｍの六甲山の展望台にある氷棚と呼ばれるため池で氷の切り出しが行われました。氷は地下の氷室で保管され夏には展望台で天然のクーラーとして利用されます。去年とおととしは、暖冬の影響により氷の切り出しをやめて、人工雪に切り替えましたが、去年は夏を迎える前に氷室の人工雪が全てとけてしまったため、再び氷棚での氷の切り出し