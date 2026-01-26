停滞した政治 動き出す 前の村長が不信任決議を受け辞任したことに伴う熊本県球磨村の村長選挙は、新人の大岩禎一氏が当選を果たしました。 【写真を見る】1か月間の政治空白 ようやく動き出す熊本・球磨村の大岩新村長が訓示「団結は推進力」 初当選した大岩氏は元熊本県職員で、その経験を生かして停滞した村の政治を前に進めると訴え、1000票あまりを獲得しました。 ＜開票結果＞投票率82.96％大岩禎一氏（62）無・新10