1月27日に公示される衆院選の準備作業にも影響を及ぼしている大雪。1月26日、新潟県庁前には27日に公示される衆院選の投票を呼びかける看板が設置されました。 今回の衆院選は準備期間が短い上に、寒波に見舞われたことで、その準備にも影響が出ています。本来なら県内全域に設置する投票を呼びかける看板ですが…【県選挙管理委員会小熊智愛さん】「もともと、佐渡や南魚沼で掲げていたが、そちらは減らしている」去年の参院選