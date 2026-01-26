2025年1年間の東京23区の新築マンションの平均価格が、3年連続で1億円を超えました。不動産経済研究所によりますと、2025年1年間の東京23区の新築マンションの平均価格は過去最高値を更新し、1億3613万円でした。前の年より21.8％上昇し、3年連続で1億円を超えました。また、首都圏の平均価格も9182万円で、前の年と比べて17.4％上昇し、1973年の調査開始以来、最高値を更新しました。不動産経済研究所は2026年の価格動向について