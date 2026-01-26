NNNと読売新聞が今月23日から25日まで行った世論調査で、高市内閣の支持率は、先月の調査から4ポイント下げ、69％でした。世論調査の結果を各党はどう受け止めているのか、日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者に次の3つのギモンで聞いていきます。1．自民「高支持率」維持も…不安2．中道期待感「低」も…警戒感3．急浮上「超短期決戦」注目点■自民「高支持率」維持も…不安――まず1つ目、高市内閣の支持率は4ポイン