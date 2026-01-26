テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が21日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)に出演。日本アカデミー賞の優秀賞について語った。佐久間宣行氏○日本アカデミー賞W受賞した俳優も「すごい」第49回日本アカデミー賞が19日発表され、大ヒット映画『国宝』が13部門17賞を受賞。主演男優賞に吉沢亮、助演男優賞に横浜流星、田中泯、渡辺謙、助演女優賞に高畑充希、寺島