スープとしてはもちろんのこと、万能な調味料としてもお馴染みのヒガシマルの「うどんスープ」。その活用術は無限かも。今回は、「明石焼き風」に挑戦です!うどんスープの明石焼き風がおいしいと聞いたので、つくってみました✨. 作り方はとってもシンプル!解凍した冷凍たこ焼きを、うどんスープに入れて完成🙌たこ焼きがうどんスープのだし汁にしみしみで最高でしたよ😋みなさんもぜひお試しください! (@higa